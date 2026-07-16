रोहित शर्मा लेंगे वनडे क्रिकेट से संन्यास, लॉर्ड्स वनडे होगा आखिरी मुकाबला- रिपोर्ट

चयन समिति अब युवा खिलाड़ियों को मौका देने के पक्ष में है। इसी कारण लंबे समय से टीम में जगह का इंतजार कर रहे यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में नियमित अवसर देने की तैयारी की जा रही है।

बताया गया है कि चयनकर्ता 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए भविष्य की टीम तैयार करना चाहते हैं और उनकी योजनाओं में रोहित शामिल नहीं हैं।

इस संबंध में BCCI की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।