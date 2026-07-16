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रोहित शर्मा लेंगे वनडे क्रिकेट से संन्यास, लॉर्ड्स वनडे होगा आखिरी मुकाबला- रिपोर्ट
रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं (फाइल तस्वीर)

रोहित शर्मा लेंगे वनडे क्रिकेट से संन्यास, लॉर्ड्स वनडे होगा आखिरी मुकाबला- रिपोर्ट

लेखन आदर्श कुमार
Jul 16, 2026
10:18 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा का वनडे करियर इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज के साथ समाप्त हो सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की वरिष्ठ चयन समिति ने रोहित को साफ कर दिया है कि इस सीरीज के बाद टीम भविष्य की योजनाओं के साथ आगे बढ़ेगी। पिछले सप्ताह मुख्य कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं ने रोहित के साथ बैठक कर आगामी रणनीति से उन्हें अवगत करा दिया है।

मौका

युवा खिलाड़ियों को मौका देने का सोच रहा BCCI

चयन समिति अब युवा खिलाड़ियों को मौका देने के पक्ष में है। इसी कारण लंबे समय से टीम में जगह का इंतजार कर रहे यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में नियमित अवसर देने की तैयारी की जा रही है।

बताया गया है कि चयनकर्ता 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए भविष्य की टीम तैयार करना चाहते हैं और उनकी योजनाओं में रोहित शामिल नहीं हैं।

इस संबंध में BCCI की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

बयान

BCCI के सूत्र ने कही ये बात 

BCCI के एक सूत्र ने बताया, "चयनकर्ताओं ने रोहित को स्पष्ट कर दिया है कि इंग्लैंड दौरे के बाद वह उनकी भविष्य की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं और इस सीरीज के बाद टीम आगे बढ़ेगी। हालांकि, रोहित अपनी फिटनेस पर काम करने के बाद वनडे क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते थे। अब चयनकर्ताओं ने उनके भविष्य का फैसला रोहित पर ही छोड़ दिया है। आगे क्या करना है, इसका अंतिम निर्णय उन्हें ही लेना होगा।"

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