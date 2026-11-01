विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे रोहित शर्मा (तस्वीर: एक्स/@ICC)

विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की ओर से खेलेंगे रोहित शर्मा- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 08:56 am Nov 01, 202608:56 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को बताया है कि वह दिसंबर में विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई क्रिकेट टीम के लिए उपलब्ध रहेंगे। वह इस लिस्ट-A टूर्नामेंट में कितने मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगले साल वनडे विश्व कप होना है और इसकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।