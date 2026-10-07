रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)े

रोहित शर्मा को ही कप्तान होना चाहिए था- पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान आया सामने

लेखन आदर्श कुमार 04:36 pm Oct 07, 202604:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रोहित को ही वनडे टीम का कप्तान होना चाहिए। अक्टूबर 2025 में रोहित से कप्तानी ले ली गई थी और शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया था। जाफर का मानना है कि रोहित को वनडे विश्व कप 2027 तक टीम की कमान संभालनी थी। आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।