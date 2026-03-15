IPL में रोहित शर्मा के अहम रिकॉर्ड्स, उपलब्धियां और अन्य आंकड़े 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी, जिसमें मुंबई इंडियंस (MI) की टीम 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। IPL इतिहास की सबसे सफल टीमों में शुमार MI आगामी सीजन में भी वर्चस्व बरकरार रखना चाहेगी। MI की टीम में रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी। इस बीच रोहित के IPL के रिकॉर्ड्स और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

करियर IPL में दूसरे सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज हैं रोहित पिछले सीजन में रोहित IPL इतिहास में 7,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे। उनसे पहले RCB के दिग्गज विराट कोहली (8,661) ने यह कारनामा किया था। रोहित IPL में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अब तक उन्होंने 272 मैचों में 29.73 की औसत और 132.09 की स्ट्राइक रेट के साथ 7,046 रन बनाए हैं। उन्होंने लीग में अब तक 2 शतक और 47 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 109 का है।

कप्तान खिताब जीतने के मामले में सबसे सफल कप्तान हैं रोहित पूर्व कप्तान रोहित ने MI को 5 बार खिताब जिताया था। उनकी कप्तानी में MI ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब जीता था। यह किसी टीम द्वारा जीते गए सबसे अधिक (संयुक्त रूप से) IPL खिताब हैं। 2009 में डेक्कन चार्जर्स की ओर से खेलते हुए भी वह विजेता रह चुके हैं। रोहित के अलावा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपरकिंग्स ने 5 खिताब जीते हैं।

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छक्के लीग में 300+ छक्के जड़ चुके हैं रोहित रोहित के 302 IPL छक्के किसी भी बल्लेबाज के लिए दूसरे सबसे ज्यादा हैं। इस सूची में रोहित से आगे सिर्फ क्रिस गेल हैं, जिन्होंने अपने IPL करियर में 357 छक्के लगाए हैं। रोहित ने MI की ओर से खेलते हुए 2 शतक लगाए हैं। उनके अलावा सिर्फ सूर्यकुमार यादव ने MI का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 शतक जड़े हैं। रोहित MI की ओर से सबसे ज्यादा रन (5,876) बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

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