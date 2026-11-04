रोहित शर्मा पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में हुए शून्य पर आउट, बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट में जैमीसन के खिलाफ रोहित का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है।

दोनों के बीच अब तक 6 पारियों में आमना-सामना हुआ है। इस दौरान रोहित ने 71 गेंदों का सामना करते हुए 48 रन बनाए हैं।

जैमीसन ने उन्हें 3 बार अपना शिकार बनाया है। इस दौरान रोहित की स्ट्राइक रेट सिर्फ 67.60 की रही है।

न्यूजीलैंड में रोहित ने 15 मैचों की 14 पारियों में 33.61 की औसत से सिर्फ 437 रन बनाए हैं।