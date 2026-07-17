रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में नहीं हैं (फाइल तस्वीर)

रोहित शर्मा के खराब फॉर्म पर भारतीय कोच ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

लेखन आदर्श कुमार 11:52 am Jul 17, 202611:52 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित शर्मा का बचाव किया है। दूसरे वनडे में भारतीय टीम को हार मिली, जिसके बाद सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। रोहित ने मैच में पावरप्ले के दौरान 18 गेंदों पर 10 रन बनाए और अंत में 47 गेंदों पर 26 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए।