रोहित शर्मा ने भारत में खेला अपना 100वां वनडे मुकाबला, जानिए उनके आंकड़े 

रोहित शर्मा ने भारत में अपना 100वां वनडे मैच खेलकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। यह उपलब्धि उन्हें इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे में मिली। हालांकि, यह मैच उनके लिए खास नहीं रहा। 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वह 13 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। सीरीज के तीनों मुकाबलों में रोहित 30 का आंकड़ा भी नहीं छू सके। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

उपलब्धि इन दिग्गजों की सूची में शामिल हुई रोहित रोहित भारत में 100 वनडे मैच खेलने वाले सिर्फ छठे खिलाड़ी बने हैं। इस खास सूची में उनका नाम सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, मोहम्मद अजहरुद्दीन और युवराज सिंह जैसे दिग्गजों के साथ जुड़ गया है। भारत में सबसे ज्यादा वनडे खेलने का रिकॉर्ड सचिन के नाम है, जिन्होंने 1990 से 2011 के बीच 164 मुकाबले खेले थे। इस सूची में धोनी और कोहली संयुक्त रूप से 130-130 वनडे मैचों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

रिकॉर्ड भारत में ऐसे रहे हैं रोहित के आंकड़े भारत में रोहित ने 100 मुकाबले खेले और इसकी 99 पारियों में 8 बार नाबाद रहते हुए 5,074 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 55.74 की शानदार औसत के साथ बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से 14 शतक और 24 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन रहा है। भारत के बाद इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया में बनाए हैं। वहां उनके बल्ले से 33 मैचों की 33 पारियों में 56.66 की औसत से 1,530 रन निकले हैं।

शानदार कमाल का रहा है रोहित का वनडे करियर रोहित ने 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 282 वनडे मैच खेले हैं। इसकी 274 पारियों में 48.84 की औसत से 11,577 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 61 अर्धशतक के साथ 33 शतक भी जड़े हैं। वह वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज भी हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 264 रन का रहा है।

