रोहित शर्मा ने शतक जड़ने के बाद अपने आलोचकों को दिया करारा जवाब, जानिए क्या कहा

उन्होंने आगे कहा, "मेरा पूरा ध्यान अपनी बल्लेबाजी पर है और शोर को होने दीजिए। अगर शोर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। मेरा काम मैदान के अंदर है और उनका काम मैदान के बाहर है। मैं इसी तरह से इसे देखता हूं।"

रोहित ने आगे कहा कि वह नतीजे से थोड़ा निराश हैं। भारतीय टीम काफी अच्छा क्रिकेट खेल रही थी।

लॉर्ड्स में हमारे सामने बड़ा लक्ष्य था। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन 20-25 रन से पीछे रह गए।