रोहित शर्मा कई बड़े रिकार्ड्स बना सकते हैं

रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में बना सकते हैं ये रिकॉर्ड

लेखन Manoj Panchal 05:46 pm Sep 03, 202605:46 pm

क्या है खबर?

दिग्गज भारतीय बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भविष्य चर्चा का विषय रहा है। इस साल की शुरुआत में रोहित ने लॉर्ड्स में रिकॉर्ड तोड़ वनडे शतक जड़कर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया था। हालांकि, भारत को उस मुकाबले में हार मिली थी। अगले साल वनडे विश्व कप होना है, इसलिए रोहित के लिए हर सीरीज अहम है। वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में रोहित कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।