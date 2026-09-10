रोहित शर्मा ने वनडे विश्व कप 2027 में भागीदारी पर तोड़ी चुप्पी, दिया अहम बयान
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंग्लैंड दौरे पर खेली गई वनडे सीरीज के दौरान अपने संन्यास की अफवाहों के बाद पहली बार 2027 वर्ल्ड कप में अपनी भागीदारी पर चुप्पी तोड़ी है। गुरुवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान जब एक दर्शक ने उनसे आगामी टूर्नामेंट में खेलने को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने अपने पत्ते न खोलते हुए केवल एक लाइन में जवाब देकर सवाल को टाल दिया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा।
बयान
रोहित ने क्या दिया बयान?
रोहित ने सीधे शब्दों में कहा, "अक्टूबर 2027 अभी बहुत दूर है और हम उसी समय इसके बारे में देखेंगे।"
उनका यह बयान साफ जाहिर करता है कि वह अभी इस मामले में खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं।
बता दें कि जुलाई चयन समिति द्वारा उन्हें टीम से बाहर किए जाने की अफवाहें शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब रोहित ने विश्व कप के बारे में बात की है।
विवाद
कैसे शुरू हुआ था विवाद?
इंग्लैंड में खेली गई वनडे सीरीज के बीच रिपोर्ट आई थी की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की पुरुष चयन समिति के एक सदस्य ने रोहित को सूचित किया था कि वे वनडे विश्व कप 2027 के लिए उनकी उम्र के कारण योजना का हिस्सा नहीं हैं और उनकी जगह युवा यशस्वी जायसवाल को विकल्प माना जा रहा है।
इस फैसले से नाराज रोहित लॉर्ड्स में आखिरी वनडे के बाद संन्यास लेने का मन बना चुके थे।
समाधान
BCCI सचिव ने अफवाहों को किया खारिज
रोहित के संन्यास की खबरों के बीच BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने सार्वजनिक बयान जारी कर इन दावों को खारिज कर दिया कि रोहित संन्यास ले रहे हैं।
इसके तुरंत बाद, रोहित ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मैच में एक शानदार शतक जड़ा, जिससे चयनकर्ताओं का फैसला अधर में लटक गया।
रोहित वनडे विश्व कप का खिताब जीतने के लिए साल 2025 से ही अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
करियर
कैसा रहा है रोहित का वनडे करियर?
रोहित ने साल 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था।
डेढ़ दशक से लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने अब तक 288 वनडे खेल लिए हैं, जिसमें लगभग 49 की औसत और 93.04 की स्ट्राइक रेट से 11,895 रन बना लिए हैं।
इसमें 34 शतक और 62 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 264 रन का रहा है।
वह इस प्रारूप में 3 दोहरे शतक लगाने वाले विश्व के इकलौते बल्लेबाज हैं।