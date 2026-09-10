रोहित शर्मा ने वनडे विश्व कप 2027 में भागीदारी पर तोड़ी चुप्पी

रोहित शर्मा ने वनडे विश्व कप 2027 में भागीदारी पर तोड़ी चुप्पी, दिया अहम बयान

लेखन भारत शर्मा 06:50 pm Sep 10, 202606:50 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंग्लैंड दौरे पर खेली गई वनडे सीरीज के दौरान अपने संन्यास की अफवाहों के बाद पहली बार 2027 वर्ल्ड कप में अपनी भागीदारी पर चुप्पी तोड़ी है। गुरुवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान जब एक दर्शक ने उनसे आगामी टूर्नामेंट में खेलने को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने अपने पत्ते न खोलते हुए केवल एक लाइन में जवाब देकर सवाल को टाल दिया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा।