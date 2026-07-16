विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

रोहित-विराट ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साझेदारी के 8,000 रन किए पूरे

लेखन आदर्श कुमार 07:30 pm Jul 16, 202607:30 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। दोनों ने सभी प्रारूपों को मिलाकर भारत के लिए साझेदारी में 8,000 रन पूरे कर लिए। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। भारत का पहला विकेट 44 रन पर गिरने के बाद कोहली बल्लेबाजी के लिए उतरे और रोहित के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया।