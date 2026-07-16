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रोहित-विराट ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साझेदारी के 8,000 रन किए पूरे
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

रोहित-विराट ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साझेदारी के 8,000 रन किए पूरे

लेखन आदर्श कुमार
Jul 16, 2026
07:30 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। दोनों ने सभी प्रारूपों को मिलाकर भारत के लिए साझेदारी में 8,000 रन पूरे कर लिए। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। भारत का पहला विकेट 44 रन पर गिरने के बाद कोहली बल्लेबाजी के लिए उतरे और रोहित के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया।

साझेदारी

ऐसी रही है दोनों दिग्गजों की जोड़ी 

रोहित और कोहली ने भारत के लिए सभी प्रारूपों में अब तक 171 पारियों में साथ बल्लेबाजी की है।

इस दौरान दोनों ने 48.95 की शानदार औसत से 8,028 रन जोड़े हैं। भारतीय क्रिकेट की इस सफल जोड़ी ने 27 अर्धशतकीय और 26 शतकीय साझेदारियां भी निभाई हैं।

लंबे समय से भारतीय टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ रहे रोहित और कोहली ने कई यादगार पारियां खेलते हुए भारत को अहम मुकाबलों में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रिकॉर्ड

8,000+ रन की साझेदारी करने वाली सिर्फ तीसरी भारतीय जोड़ी 

रोहित और कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साझेदारी के 8,000 रन पूरे करने वाली भारत की सिर्फ तीसरी जोड़ी बनी है।

इस सूची में शीर्ष पर सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी है, जिन्होंने 51.45 की औसत से 12,400 रन साझेदारी से बनाए थे।

दूसरे स्थान पर राहुल द्रविड़ और तेंदुलकर हैं, जिनके नाम 47.98 की औसत से 11,037 साझेदारी रन दर्ज हैं।

अब रोहित और कोहली ने भी इस खास सूची में अपनी जगह बना ली है।

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