रिशाद हुसैन ने शानदार गेंदबाजी की (फाइल तस्वीर)

रिशाद हुसैन ने पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लिए 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 08:23 pm Jul 17, 202608:23 pm

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में रिशाद हुसैन ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला 4 विकेट हॉल और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। उनके इस प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश को 34 रन से जीत मिली। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई। ऐसे में आइए रिशाद के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।