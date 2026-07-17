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रिशाद हुसैन ने पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लिए 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े 
रिशाद हुसैन ने शानदार गेंदबाजी की (फाइल तस्वीर)

रिशाद हुसैन ने पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लिए 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े 

लेखन आदर्श कुमार
Jul 17, 2026
08:23 pm
क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में रिशाद हुसैन ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला 4 विकेट हॉल और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। उनके इस प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश को 34 रन से जीत मिली। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई। ऐसे में आइए रिशाद के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी

ऐसी रही रिशाद की गेंदबाजी 

रिशाद ने 3.4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 26 रन खर्च कर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 7.10 की रही।

इस खिलाड़ी ने मिल्टन शुम्बा (19), सिकंदर रजा (28), रयान बर्ल (29) और ब्लेसिंग मुजराबानी (0) को अपना शिकार बनाया।

रिशाद के अलावा माहेदी हसन ने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 6 की रही।

इन गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से जिम्बाब्वे 19.4 ओवर में केवल 152 रन ही बना पाई।

जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसे रहे हैं रिशाद के आंकड़े 

जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2024 में खेला था।

अब तक उन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 19.22 की औसत से 9 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.37 की रही है।

अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट (12) वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ लिए हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/21 का रहा है।

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करियर

ऐसा रहा है रिशाद का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर 

रिशाद ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2023 में खेला था।

अब तक इस खिलाड़ी ने 61 मुकाबले खेले हैं और इसकी 59 पारियों में 21.16 की औसत से 79 विकेट लिए हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/26 का रहा है।

साल 2026 में इस खिलाड़ी ने 6 मैचों की 6 पारियों में 22.87 की औसत से 8 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9 की रही है।

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