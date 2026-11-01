ईरानी कप में चोटिल हुए थे पंत (तस्वीर: एक्स/@ICC)

न्यूजीलैंड-A के खिलाफ तीसरे मैच से भी बाहर होंगे ऋषभ पंत- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 10:00 am Nov 01, 202610:00 am

क्या है खबर?

इस समय ध्रुव जुरेल की कप्तानी में इंडिया-A और न्यूजीलैंड-A के बीच दूसरा 4 दिवसीय मैच खेला जा रहा है। इस अनौपचारिक टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला 7 नवंबर से होना है। अब ऐसी खबर है कि ऋषभ पंत का तीसरे मैच से भी बाहर होना लगभग तय है। बता दें कि वह फिटनेस हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं और इंडिया-A के शुरुआती 2 मैचों के लिए भी उपलब्ध नहीं थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।