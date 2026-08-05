टेस्ट क्रिकेट में विदेशी धरती पर कैसा रहा है ऋषभ पंत का प्रदर्शन?

पंत ने विदेशी धरती पर अपना पहला टेस्ट 2018 में खेला था। उन्होंने अब तक 33 मुकाबले खेले हैं और इसकी 59 पारियों में 41.44 की औसत से 2,321 रन बनाए हैं।

उनके बल्ले से 6 शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 159* रन रहा है।

श्रीलंका में ये खिलाड़ी पहली बार कोई टेस्ट सीरीज खेलते हुए नजर आएगा। तटस्थ स्थानों पर पंत ने सिर्फ एक मैच खेला है और 45 रन बनाने में सफल रहे हैं।