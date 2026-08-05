टेस्ट क्रिकेट में विदेशी धरती पर कैसा रहा है ऋषभ पंत का प्रदर्शन?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से अलग पहचान बनाई है। खासतौर पर विदेशी धरती पर पंत का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में कई यादगार पारियां खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अब श्रीलंका दौरों पर भी उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। ऐसे में आइए विदेशी धरती पर उनके आंकड़े कैसे रहे हैं, जान लेते हैं।
प्रदर्शन
विदेशी धरती पर ऐसा रहा है पंत का प्रदर्शन
पंत ने विदेशी धरती पर अपना पहला टेस्ट 2018 में खेला था। उन्होंने अब तक 33 मुकाबले खेले हैं और इसकी 59 पारियों में 41.44 की औसत से 2,321 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 6 शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 159* रन रहा है।
श्रीलंका में ये खिलाड़ी पहली बार कोई टेस्ट सीरीज खेलते हुए नजर आएगा। तटस्थ स्थानों पर पंत ने सिर्फ एक मैच खेला है और 45 रन बनाने में सफल रहे हैं।
एशिया
एशिया में ऐसे रहे हैं पंत के आंकड़े
एशिया में पंत ने अब तक 18 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 29 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 49.59 की औसत से 1,339 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से 2 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109 रन रहा है।
पंत ने ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज में टेस्ट मैच खेले हैं।
उन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा रन (1,260) इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।
फॉर्म
अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं पंत
साल 2026 में पंत ने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ उस मुकाबले में उन्होंने 81 रन की शानदार पारी खेली थी।
साल 2025 में इस खिलाड़ी ने 7 टेस्ट मैच खेले थे और इसकी 13 पारियों में 48.38 की शानदार औसत के साथ 629 रन बनाए थे।
उनके बल्ले से 2 शतक और 4 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 134 रन रहा था।
पंत के बल्ले से पिछले साल 26 छक्के निकले थे।
करियर
पंत के टेस्ट करियर पर एक नजर
पंत ने अब तक 50 टेस्ट खेले हैं और इसकी 87 पारियों में 43.37 की औसत से 3,557 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 8 शतक और 19 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 159* रन रहा है।
पंत के टेस्ट क्रिकेट में 97 छक्के हो गए हैं। वह श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं।
पंत 5 बार अपने टेस्ट करियर में नाबाद रहे हैं।