ऋषभ पंत वनडे टीम से होंगे बाहर, ईशान किशन की वापसी तय: रिपोर्ट 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 11 से 18 जनवरी के बीच खेली जाएगी, जिसके लिए जल्द ही टीम का ऐलान होगा। टीम चयन को लेकर चर्चाएं तेज हैं और ऋषभ पंत का बाहर होना तय माना जा रहा है। ऐसे में घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन की वापसी के रास्ते खुल सकते हैं। उनके लगातार दमदार प्रदर्शन ने उन्हें एक बार फिर सभी प्रारूप में मजबूत दावेदार बना दिया है।

बाहर साल 2024 में खेला था पंत ने आखिरी वनडे पंत ने भारत के लिए आखिरी वनडे 7 अगस्त 2024 को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला था। इसके बाद वह लगातार वनडे टीम से बाहर चल रहे हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उन्हें टीम में जरूर चुना गया, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इंडिया टुडे के मुताबिक अब चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए पंत से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है।

टीम 2 साल बाद हो सकती है ईशान की वापसी रिपोर्ट के मुताबिक पंत की गैरमौजूदगी में ईशान की वनडे टीम में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। 2 साल से ज्यादा समय बाद ईशान को फिर मौका मिल सकता है। उन्होंने भारत के लिए आखिरी वनडे 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। इसके बाद घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर ईशान ने अपने दम पर चयनकर्ताओं का ध्यान दोबारा खींचा है और मजबूत दावेदारी पेश की है।

