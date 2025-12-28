ऋषभ पंत वनडे टीम से होंगे बाहर, ईशान किशन की वापसी तय: रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 11 से 18 जनवरी के बीच खेली जाएगी, जिसके लिए जल्द ही टीम का ऐलान होगा। टीम चयन को लेकर चर्चाएं तेज हैं और ऋषभ पंत का बाहर होना तय माना जा रहा है। ऐसे में घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन की वापसी के रास्ते खुल सकते हैं। उनके लगातार दमदार प्रदर्शन ने उन्हें एक बार फिर सभी प्रारूप में मजबूत दावेदार बना दिया है।
बाहर
साल 2024 में खेला था पंत ने आखिरी वनडे
पंत ने भारत के लिए आखिरी वनडे 7 अगस्त 2024 को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला था। इसके बाद वह लगातार वनडे टीम से बाहर चल रहे हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उन्हें टीम में जरूर चुना गया, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इंडिया टुडे के मुताबिक अब चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए पंत से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है।
टीम
2 साल बाद हो सकती है ईशान की वापसी
रिपोर्ट के मुताबिक पंत की गैरमौजूदगी में ईशान की वनडे टीम में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। 2 साल से ज्यादा समय बाद ईशान को फिर मौका मिल सकता है। उन्होंने भारत के लिए आखिरी वनडे 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। इसके बाद घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर ईशान ने अपने दम पर चयनकर्ताओं का ध्यान दोबारा खींचा है और मजबूत दावेदारी पेश की है।
शतक
कमाल के फॉर्म में हैं ईशान
ईशान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाकर सबका ध्यान खींचा और झारखंड को टूर्नामेंट का पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसी दमदार प्रदर्शन के चलते उन्हें भारत की टी-20 विश्व कप 2026 टीम में चुना गया। ईशान ने हरियाणा के खिलाफ फाइनल में शतक जड़कर अभियान खत्म किया। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ सिर्फ 33 गेंदों में शतक ठोककर अपनी फॉर्म बरकरार रखी।
वनडे
वनडे क्रिकेट में ऐसे हैं दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े
वनडे में पंत ने 31 मुकाबले खेले हैं। इसकी 27 पारियों में 33.50 की औसत से 871 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 125 रन रहा है। ईशान ने भारत के लिए 27 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 24 पारियों में 42.40 की औसत से 933 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 7 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 210 रन है।