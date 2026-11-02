ऋषभ पंत टेस्ट टीम के नियमित सदस्य हैं (फाइल तस्वीर)

न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से पहले ऋषभ पंत को फिटनेस साबित करने का एक और मौका मिला

लेखन आदर्श कुमार 05:15 pm Nov 02, 202605:15 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को अपनी फिटनेस साबित करने का एक और मौका मिलेगा। हाल ही में वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में वह फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहे थे। अब उन्हें दूसरा मौका दिया जाएगा। यदि पंत इस बार फिटनेस टेस्ट में सफल रहते हैं तो वह न्यूजीलैंड के आगामी दौरे पर भारतीय टीम के साथ जा सकेंगे। पहला टेस्ट मुकाबला 19 नवंबर से वेलिंगटन में खेला जाना है।