पंत ने न्यूजीलैंड के स्पिनर ग्लेन फिलिप्स की गेंद को मिड-ऑफ के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेजकर अपना शतक पूरा किया।

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में देखा गया कि जैसे ही पंत ने शॉट खेला, गावस्कर बेहद उत्सुकता से गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देख रहे थे और छक्का लगते ही खुशी से झूम उठे।

इस वीडियो के साथ लिखा गया है, 'सख्त आलोचक, लेकिन उससे भी बड़े प्रशंसक!'