ऋषभ पंत ने छक्का जड़कर पूरा किया शतक, कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर ने बजाई तालियां
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर जारी पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने टेस्ट करियर का 9वां शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया। पंत की इस रिकॉर्डतोड़ पारी पर दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी खुद को रोक नहीं पाए और कमेंट्री बॉक्स में अपनी सीट से उछलकर खड़े होते हुए तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया।
जश्न
गावस्कर ने कैसे मनाया शतक का जश्न?
पंत ने न्यूजीलैंड के स्पिनर ग्लेन फिलिप्स की गेंद को मिड-ऑफ के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेजकर अपना शतक पूरा किया।
सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में देखा गया कि जैसे ही पंत ने शॉट खेला, गावस्कर बेहद उत्सुकता से गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देख रहे थे और छक्का लगते ही खुशी से झूम उठे।
इस वीडियो के साथ लिखा गया है, 'सख्त आलोचक, लेकिन उससे भी बड़े प्रशंसक!'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
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रिकॉर्ड
पंत के शतक से बने ऐतिहासिक रिकॉर्ड
वेलिंगटन में 128 रन की शतकीय पारी के साथ पंत सभी चार SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर और दुनिया के कुल तीसरे विकेटकीपर बन गए हैं।
अपने 9वें टेस्ट शतक के साथ पंत ने इंग्लैंड के लेस एम्स (8 शतक) को पीछे छोड़ दिया है।
अब टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले विकेटकीपरों की सूची में एडम गिलक्रिस्ट (17) और एंडी फ्लावर (12) उनसे आगे हैं।
बल्लेबाजी
शानदार रही पंत की पारी
न्यूजीलैंड के 368 रन के जवाब में भारत ने जब 386 के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब पंत क्रीज पर आए।
उन्होंने बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया और अपने टेस्ट करियर का 9वां शतक लगाया।
वह 153 गेंदों में 128 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच उन्होंने कप्तान शुभमन गिल (98) के साथ 100 रन जोड़े। उन्होंने ध्रुव जुरेल के साथ 75 रन की साझेदारी निभाई।