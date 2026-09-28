WPL 2027 का आगाज 14 जनवरी से होगा (फाइल तस्वीर)

WPL 2027: सभी टीमों ने जारी की रिटेंशन सूची, ये खिलाड़ी हुईं रिलीज इन्हें मिला मौका

लेखन आदर्श कुमार 06:32 pm Sep 28, 202606:32 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के आगामी संस्करण के लिए सभी टीमों ने आधिकारिक तौर पर रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने कप्तान स्मृति मंधाना को बरकरार रखा है। वहीं, एलिस पेरी ने आगामी सत्र के लिए खुद को उपलब्ध बताया है। सभी टीमों ने अपने-अपने जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों पर दांव लगाया और बाकी खिलाड़ियों को रिलीज किया है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।