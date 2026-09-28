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WPL 2027: सभी टीमों ने जारी की रिटेंशन सूची, ये खिलाड़ी हुईं रिलीज इन्हें मिला मौका 
WPL 2027 का आगाज 14 जनवरी से होगा (फाइल तस्वीर)

WPL 2027: सभी टीमों ने जारी की रिटेंशन सूची, ये खिलाड़ी हुईं रिलीज इन्हें मिला मौका 

लेखन आदर्श कुमार
Sep 28, 2026
06:32 pm
क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के आगामी संस्करण के लिए सभी टीमों ने आधिकारिक तौर पर रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने कप्तान स्मृति मंधाना को बरकरार रखा है। वहीं, एलिस पेरी ने आगामी सत्र के लिए खुद को उपलब्ध बताया है। सभी टीमों ने अपने-अपने जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों पर दांव लगाया और बाकी खिलाड़ियों को रिलीज किया है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

खिलाड़ी

टीमों ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन 

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के रिटेन किए गए खिलाड़ी: एनाबेल सदरलैंड, चिनेल हेनरी, लौरा वोल्वार्ड्ट, लुसी हैमिल्टन, मरिजान कैप, दीया यादव, जेमिमा रोड्रिगेज, ममता मडिवाला, मिन्नू मणि, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, निकी प्रसाद और शफाली वर्मा

गुजरात जायंट्स (GG) के रिटेन किए गए खिलाड़ी: एश्ले गार्डनर, बेथ मूनी, जॉर्जिया वेयरहैम, किम गर्थ, सोफी डिवाइन, अनुष्का शर्मा, भारती फुलमाली, हैप्पी कुमारी, जिंतिमनी कलिता, कनिका आहूजा, काश्वी गौतम, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह, तनुजा कंवर और यास्तिका भाटिया।

टीम

MI और RCB ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन 

मुंबई इंडियंस (MI) के रिटेन किए गए खिलाड़ी: अमेलिया केर, हेली मैथ्यूज, नैट साइवर-ब्रंट, निकोला कैरी, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर, राहिला फिरदौस, सजीवन सजना, संस्कृति गुप्ता, शबनिम इस्माइल और वैष्णवी शर्मा।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के रिटेन किए गए खिलाड़ी: एलिस पेरी, जॉर्जिया वोल, लॉरेन बेल, नादिन डी क्लर्क, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर, प्रत्युषा कुमार, प्रेमा रावत, राधा यादव, ऋचा घोष, सयाली सतघरे, श्रेयंका पाटिल और स्मृति मंधाना।

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रिलीज

इन खिलाड़ियों को किया गया रिलीज 

DC के रिलीज किए गए खिलाड़ी: एलाना किंग, लिजेल ली, स्नेह राणा, तानिया भाटिया, प्रगति सिंह और एडला सृजना।

GG के रिलीज किए गए खिलाड़ी: डैनी व्याट-हॉज, आयुषी सोनी, तितास साधु और शिवानी सिंह।

MI के रिलीज किए गए खिलाड़ी: मिली इलिंगवर्थ, जी. कमालिनी, क्रांति रेड्डी, पूनम खेमनार, सायका इशाक और त्रिवेणी वसिष्ठ।

RCB के रिलीज किए गए खिलाड़ी: ग्रेस हैरिस, लिंसे स्मिथ, डी. हेमलता और गौतमी नायक।

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UP

यूपी वॉरियर्स के रिलीज और रिटेन किए गए खिलाड़ी 

UPW के रिलीज किए गए खिलाड़ी: एमी जोन्स, चार्ली नॉट, क्लो ट्रायॉन, डिएंड्रा डॉटिन, आशा शोभना, जी. त्रिशा, किरण नवगिरे, श्वेता सहरावत और सुमन मीणा

UPW के रिटेन किए गए खिलाड़ी: मेग लैनिंग, फोएबे लिचफील्ड, सोफी एक्लेस्टोन, तारा नॉरिस, दीप्ति शर्मा, हरलीन देओल, क्रांति गौड़, प्रतिका रावल, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी और सिमरन शेख।

WPL का 5वां संस्करण 14 जनवरी से 7 फरवरी तक खेला जाएगा। इसके लिए खिलाड़ियों की छोटी नीलामी 28 अक्टूबर को कोच्चि में आयोजित होगी।

पैसे

टीमों के पास बचे हैं इतने पैसे 

हर टीम अपने दल में अधिकतम 18 खिलाड़ी रख सकती है, जिसमें अधिकतम 6 विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं।

आगामी नीलामी से पहले टीमों के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए अलग-अलग राशि उपलब्ध हैं।

DC के पास 1.10 करोड़ रुपये, GG के पास 1.25 करोड़ रुपये, MI के पास 1 करोड़ रुपये और RCB के पास 1.15 करोड़ रुपये बचे हैं।

वहीं, UPW के पास सबसे ज्यादा 3.65 करोड़ रुपये शेष हैं।

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