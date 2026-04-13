12 जून से शुरू होगा टी-20 विश्व कप (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

महिलाओं के टी-20 विश्व कप 2026 में मिलेगी रिकॉर्ड पुरस्कार राशि, ICC ने की घोषणा

लेखन अंकित पसबोला 04:49 pm Apr 13, 202604:49 pm

क्या है खबर?

महिलाओं के टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होनी है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस टूर्नामेंट के लिए रिकॉर्ड पुरस्कार राशि की घोषणा की है। इस बार टूर्नामेंट के लिए ICC ने कुल प्राइज मनी 87.64 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 82 करोड़ रुपये) रखी है। यह 2024 में खेले गए पिछले संस्करण की तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।