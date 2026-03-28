IPL 2026: ईशान किशन ने SRH के लिए कप्तानी डेब्यू पर खेली सर्वोच्च पारी, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान ईशान किशन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (80) खेली। यह उनके IPL करियर का 18वां और IPL 2026 का पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 27 गेंदों पर पूर किया। उनकी पारी ने SRH को न केवल संकट से बाहर निकाला, बल्कि टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में भी मदद की। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही ईशान की पारी और साझेदारी? टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी SRH की शुरुआत खराब रही और उसे 29 रन तक 3 झटके लग गए। हालांकि, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान ईशान ने हेनरिक क्लासेन (31) के साथ चौथे विकेट के लिए 53 गेंदों में 97 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल से निकाला और स्कोर को भी 125 के पार पहुंचाया। वह अपनी पारी में 38 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 80 रन बनाकर आउट हुए।

अर्धशतक SRH के लिए कप्तानी डेब्यू पर सर्वोच्च पारी किशन अब SRH के लिए कप्तानी के डेब्यू पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में मनीष पांडे को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने IPL 2021 में अबू धाबी में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ नाबाद 69 रन की पारी खेली थी। इसी तरह पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर तीसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने IPL 2015 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ 53 रनों की पारी खेली थी।

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उपलब्धि IPL में 3,000 रन बनाने वाले 29वें बल्लेबाज ईशान ने पारी का दूसरा रन बनाते ही अपने IPL करियर में 3,000 रन भी पूरे किए। वह ऐसा करने वाले 29वें बल्लेबाज हैं। इस सूची में RCB के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (8,661) पहले पायदान पर हैं। ईशान ने IPL में SRH, मुंबई इंडियंस (MI) और गुजरात लायंस का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने गुजरात के लिए 16 मैचों में 319 रन और MI के लिए 89 मैचों में 2,325 रन बनाए हैं।

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