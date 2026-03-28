देवदत्त पडिक्कल ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी

RCB बनाम SRH: देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा IPL करियर का 12वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 10:45 pm Mar 28, 202610:45 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (61) खेली। यह उनके IPL करियर का 12वां और IPL 2026 का पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 21 गेंदों पर पूर किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही RCB को शुरुआत झटके से उबरने में मदद मिली। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।