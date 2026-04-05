टिम डेविड ने छक्का मारकर स्टेडियम के बाहर पहुंचाई गेंद

RCB बनाम CSK: टिम डेविड ने छक्का मारकर स्टेडियम के बाहर पहुंचाई गेंद, देखें वायरल वीडियो

लेखन भारत शर्मा 10:55 pm Apr 05, 202610:55 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 11वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के बीच खेला गया। इसमें RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टिम डेविड (70*) और देवदत्त पडिक्कल (50) की पारियों से 250/3 का स्कोर खड़ा किया। इस दौरान डेविड ने कुल 3 चौके और 8 बेहतरीन छक्के जड़े। उनका एक छक्का स्टेडियम के बाहर जाकर गिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए उसके बारे में जानते हैं।