IPL इतिहास में RCB ने खेले हैं कुल 4 फाइनल मैच, जानिए टीम के यादगार सीजन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) गत विजेता के रूप में चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। रजत पाटीदार की कप्तानी में RCB अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से भिड़ेगी। RCB ने अब तक IPL के इतिहास में सिर्फ एक खिताब जीता है। हालांकि, ये टीम 3 बार उपविजेता भी रही है। इस बीच RCB के यादगार सीजन पर एक नजर डालते हैं।

#1 2009 में उपविजेता रही थी RCB IPL 2009 दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, जिसमें RCB की टीम उपविजेता रही थी। जोहान्सबर्ग में हुए IPL 2009 के फाइनल में पहले गेंदबाजी करते हुए RCB ने डेक्कन चार्जर्स को सिर्फ 143/6 के स्कोर पर रोक दिया था। जवाब में RCB ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 137/9 का स्कोर ही बना सकी थी। उस सीजन में RCB के कप्तान अनिल कुंबले थे।

#2 2011 में CSK के खिलाफ हारी थी RCB IPL 2011 में डेनियल विटोरी की कप्तानी में RCB ने लीग स्टेज के 9 मैच जीते और 4 में हार झेली थी। अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए RCB ने प्लेऑफ में जगह बनाई थी। फाइनल में माइकल हसी (63) और मुरली विजय (95) की उम्दा पारियों की बदौलत CSK ने 205/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में RCB केवल 147/8 का स्कोर ही बना सकी थी।

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#3 फाइनल जीतने से चूकी थी RCB IPL 2016 के फाइनल में RCB को SRH के खिलाफ 8 रन से हार मिली थी। जीत के लिए मिले 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB क्रिस गेल (76) और कोहली (54) के अर्धशतकों के बावजूद 200/7 का स्कोर ही बना सकी थी। उस सीजन में विराट कोहली ने 81.08 की औसत और 152.03 की स्ट्राइक रेट से 973 रन बनाए थे। यह आज भी किसी IPL सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है।

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