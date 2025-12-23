विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में 2 मैचों में हिस्सा लेंगे रविंद्र जडेजा 

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। वह सौराष्ट्र क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे और 6 जनवरी और 8 जनवरी को क्रमशः सर्विसेज और गुजरात के खिलाफ 2 मैच खेलने की उम्मीद है। दोनों मैच बेंगलुरु के अलूर में होंगे। बता दें कि इस घरेलू टूर्नामेंट में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट SCA के अधिकारी ने दी जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (SCA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस खबर की पुष्टि की है। SCA के अधिकारी ने इस बारे में कहा, "उन्होंने (जडेजा) 6 जनवरी और 8 जनवरी को ये 2 मैच खेलने की पुष्टि की है। अभी के लिए यही योजना है।" जडेजा हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे।

प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेले थे जडेजा जडेजा को ऑस्ट्रेलिया में वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने वापसी की। उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ एक विकेट लिया और 2 पारियों में 56 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया टीम से बाहर किए जाने के बाद जडेजा के टीम से बाहर होने की अफवाहें थीं, लेकिन प्रमुख चयनकर्ता अजीत अगरकर ने साफ किया कि वह अभी भी उनकी योजनाओं का अहम हिस्सा हैं।

विश्व कप विश्व कप 2027 की योजनाओं में शामिल हैं जडेजा अगरकर ने अक्टूबर 2025 में कहा था कि जडेजा अभी भी भारत की दीर्घकालिक योजनाओं का एक अहम हिस्सा हैं, जिसमें 2027 का वनडे विश्व कप भी शामिल है। अगरकर ने कहा था, "जडेजा की योग्यता पर कोई सवाल नहीं है। वह हमारी आगे की योजनाओं का अहम हिस्सा हैं क्योंकि वह एक बल्लेबाज और गेंदबाज के रूप में शानदार हैं। खासकर मैदान में वह टीम को संर्पूण योगदान देते हैं।"

