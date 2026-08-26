रविंद्र जडेजा के नाम दर्ज है टेस्ट क्रिकेट में नो-बॉल का यह अनचाहा रिकॉर्ड

जडेजा कोलंबो टेस्ट में अब तक 4 नो-बॉल (3 पहली पारी, 1 दूसरी पारी) फेंक चुके हैं। इससे 2021 से अब तक उनके द्वारा फेंकी गई नो-बॉल की संख्या 88 पर पहुंच गई है।

इस सूची में शामिल अन्य बाएं हाथ के स्पिनरों में पाकिस्तान के नोमान अली (40) दूसरे, श्रीलंका लसिथ एम्बुलडेनिया (33) तीसरे, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जैक लीक (19) चौथे और वेस्टइंडीज के जोमेल वारिकन और अफगानिस्तान के जहीर खान (17-17) 5वें नंबर पर हैं।