रविंद्र जडेजा को पिछले 3 सालों से नहीं मिल रहा DRS का लाभ

रविंद्र जडेजा को नहीं मिल रहा DRS का लाभ, 3 सालों में लगातार 22 रिव्यू असफल

लेखन भारत शर्मा 07:13 pm Aug 26, 202607:13 pm

क्या है खबर?

अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को परेशान करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) के मामले में बेहद दुर्भाग्यशाली रहे हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में भी जडेजा गेंद पर लिया गया DRS असफल हो गया। यह पिछले 3 सालों में टेस्ट क्रिकेट में लगातार 22वां मौका था, जब उनकी गेंद पर लिया गया DRS असफल रहा है। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।