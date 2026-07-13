रविचंद्रन अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर BCCI पर साधा निशाना, जानिए क्या कहा

अश्विन ने अच्छी फॉर्म के बावजूद इंग्लैंड दौरे के दौरान टीम से बाहर किए जाने का अपना अनुभव साझा किया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीम प्रबंधन टीम के हित में जो सबसे अच्छा होता है, उसी के आधार पर निर्णय लेता है।

उन्होंने कहा, "ऐसे कई मौके आए जब मैं खेल सकता था, लेकिन ऐसे भी मौके आए जब फैसला 50-50 की स्थिति में था और ऐसे भी मौके आए जब मेरा फैसला सही साबित हुआ।"