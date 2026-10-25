वैभव सूर्यवंशी के बल्लेबाजी क्रम पर रविचंद्रन अश्विन ने टीम प्रबंधन को दिया कड़ा संदेश

अश्विन ने सोनी स्पोर्ट्स पर सूर्यवंशी के प्रदर्शन को 'मिस' बताते हुए कहा, "सूर्यवंशी जैसे युवा क्रिकेटर के लिए इतने जल्दी 'मिस' शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास केवल हिट या मिस के दो ही विकल्प हैं। सूर्यवंशी मैदान पर बिल्कुल वैसे ही संघर्ष कर रहे थे जैसे पानी के बिना कोई मछली करती है। वे उन आठ गेंदों के दौरान लगातार आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं थी।"