वैभव सूर्यवंशी के बल्लेबाजी क्रम पर रविचंद्रन अश्विन ने टीम प्रबंधन को दिया कड़ा संदेश

वैभव सूर्यवंशी के बल्लेबाजी क्रम पर रविचंद्रन अश्विन ने टीम प्रबंधन को दिया कड़ा संदेश
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार प्लेइंग इलेवन में मौका मिला। हालांकि, उन्हें ईशान किशन की जगह नंबर-3 बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, जहां वह असफल रहे और 8 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। मैच के बाद पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सूर्यवंशी के इस संघर्ष पर खुलकर अपनी राय रखी।
बयान
अश्विन ने क्या दिया बयान?
अश्विन ने सोनी स्पोर्ट्स पर सूर्यवंशी के प्रदर्शन को 'मिस' बताते हुए कहा, "सूर्यवंशी जैसे युवा क्रिकेटर के लिए इतने जल्दी 'मिस' शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास केवल हिट या मिस के दो ही विकल्प हैं। सूर्यवंशी मैदान पर बिल्कुल वैसे ही संघर्ष कर रहे थे जैसे पानी के बिना कोई मछली करती है। वे उन आठ गेंदों के दौरान लगातार आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं थी।"
भूमिका
अश्विन ने वरिष्ठ बल्लेबाजों की भूमिका पर दिया जोर
अश्विन ने कहा, "जब आप किसी अपरिचित भूमिका में बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तो आपको एक सीनियर जोड़ीदार की जरूरत होती है जो आपके पास आकर कहे 'शांत हो जाओ, क्रीज पर टिके रहो, शरीर के पास खेलने की कोशिश करो और गेंद को करीब से देखो।' एक बल्लेबाज को कभी-कभी बस इतना ही बताने की जरूरत होती है। मुझे साफ लगा कि सूर्यवंशी असहज थे। छठे ओवर में बल्लेबाजी के लिए उतरना उनके बस की बात नहीं है।"
सुझाव
अश्विन ने टीम प्रबंधन को दिया अहम सुझाव
अश्विन ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की अगुवाई वाले टीम प्रबंधन को इस दुविधा से निपटने के लिए एक व्यावहारिक सुझाव भी दिया।
उन्होंने कहा, देखिए, भारतीय टीम पहले भी इस संयोजन के साथ खेल चुकी है जहां संजू सैमसन नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। अगर वे इसी संयोजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सूर्यवंशी को नंबर-3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। आज का दिन सूर्यवंशी के लिए एक मिस साबित हुआ।"