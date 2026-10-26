रविचंद्रन अश्विन ने अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की पारी सिर्फ 8 गेंदों तक ही चली। इस दौरान वह बिना कोई चौका या छक्का लगाए 4 रन बनाकर आउट हुए। पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि यह युवा बल्लेबाज के लिए सीखने का अच्छा मौका है। हालांकि, अश्विन ने यह भी कहा कि दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा वैभव की घबराहट कम करने में थोड़ी और मदद कर सकते थे।
बयान
युवा बल्लेबाजों के लिए नई परिस्थितियों में खुद को ढालना मुश्किल- अश्विन
अश्विन ने कहा, "सूर्यवंशी जैसे युवा बल्लेबाज के लिए नई परिस्थितियों में खुद को ढालना मुश्किल होता है। अगर वह ऐसा कर पाते हैं तो यह अच्छी बात होगी। वह असाधारण प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं। उनके साथ दूसरे छोर पर अभिषेक बल्लेबाजी कर रहे थे। मैं अभिषेक को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। वैभव ने लगातार 8 गेंदें उसी तरह खेलीं, लेकिन उनकी टाइमिंग अच्छी नहीं थी और वह सहज नहीं दिख रहे थे।"
सलामी बल्लेबाज
अभिषेक वैभव को समझा सकते थे- अश्विन
अश्विन ने आगे कहा, "ऐसे में सीनियर बल्लेबाज अभिषेक उनके पास जाकर उन्हें शांत कर सकते थे और स्ट्राइक रोटेट करने की सलाह दे सकते थे। यही मौका चूक गया। सूर्यवंशी के लिए सीखने का एक अहम मौका था।"
भारत के पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा कि टीम प्रबंधन को सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
बता दें, सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम का शीर्षक्रम पूरी फ्लॉप रहा था।
जोड़ी
संजू सैमसन और अभिषेक की जोड़ी को लेकर ये बोले अश्विन
अश्विन ने संजू सैमसन और अभिषेक की जोड़ी को लेकर कहा, "अगर संजू सैमसन और अभिषेक इतना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने आपको विश्व कप जिताया है तो सूर्यवंशी को लेकर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। सूर्यवंशी को अपने मौके मिलेंगे। यह उनके सीखने और निखरने का समय है। मुझे लगता है कि हमें उन्हें इतनी जल्दी खिलाने की मांग नहीं करनी चाहिए। उन्हें आगे मौके मिलेंगे। उन पर इतना दबाव और उम्मीदों का बोझ नहीं डालना चाहिए।"
चोटिल
ईशान किशन की जगह मिला था सूर्यवंशी को मौका
सूर्यवंशी को सीरीज के पहले टी-20 में मौका नहीं मिला था। ईशान किशन के चोटिल होने के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिला था।
वह दूसरे टी-20 में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए। लक्ष्य का पीछा करते हुए वह 8 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए।
सैमसन और अभिषेक की सलामी जोड़ी ने पिछले कुछ समय में अच्छा प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि सूर्यवंशी सलामी बल्लेबाज के तौर पर नहीं खेले।