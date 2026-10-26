वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम का हिस्सा हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

रविचंद्रन अश्विन ने अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

लेखन आदर्श कुमार 03:27 pm Oct 26, 202603:27 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की पारी सिर्फ 8 गेंदों तक ही चली। इस दौरान वह बिना कोई चौका या छक्का लगाए 4 रन बनाकर आउट हुए। पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि यह युवा बल्लेबाज के लिए सीखने का अच्छा मौका है। हालांकि, अश्विन ने यह भी कहा कि दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा वैभव की घबराहट कम करने में थोड़ी और मदद कर सकते थे।