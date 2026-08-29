रविचंद्रन अश्विन ने चुना भारत का सबसे महानतम खिलाड़ी, बुमराह को बताया रोहित-कोहली से बेहतर

प्रश्नोत्तरी के अंतिम पड़ाव में भारत के दो सबसे बड़े विश्व कप विजेता कप्तानों और महानतम खिलाड़ियों के बीच मुकाबला था।

पहले सेमीफाइनल में सचिन ने सहवाग को पीछे छोड़ा। दूसरे सेमीफाइनल में 1983 के विश्व कप विजेता कप्तान कपिल ने बुमराह को बाहर किया।

फाइनल की जंग सचिन और कपिल देव के बीच हुई।

अश्विन ने यहां बिना किसी संकोच के सचिन को चुनकर उन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास का अब तक का सबसे महान खिलाड़ी घोषित किया।