रविचंद्रन अश्विन मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय होंगे, इस टीम से किया करार 

पहला IPL के बाहर अश्विन की पहली लीग सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ जुड़ना अश्विन के लिए IPL के बाहर किसी टी-20 लीग में पहली भागीदारी है। इससे पहले वह 2025-26 बिग बैश लीग (BBL) में सिडनी थंडर की ओर से खेलने वाले थे, लेकिन घुटने की चोट के चलते सर्जरी करानी पड़ी और उन्हें नाम वापस लेना पड़ा। हाल ही में डलास-फोर्ट वर्थ क्षेत्र में खेले गए एक प्रदर्शनी मुकाबले में अश्विन ने हिस्सा लिया, जहां एशियाई समुदाय के जबरदस्त समर्थन ने उन्हें खासा प्रभावित किया था।

अमेरिका USA क्रिकेट की तारीफ कर चुके हैं अश्विन अश्विन ने USA क्रिकेट को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह एशियाई समुदाय ने उस मुकाबले में समर्थन दिया, उससे इस खेल की संभावनाएं साफ नजर आती हैं। उन्होंने माना कि वहां क्रिकेट के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है। खासकर बच्चों और USA में बस चुके लोगों के बीच इस खेल को लेकर रुचि लगातार बढ़ रही है जो आने वाले समय में इसे और आगे ले जा सकती है।

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लीग लीग को लेकर अश्विन ने कही ये बात अश्विन का मानना है कि इस लीग में उनकी भागीदारी खेल के लिए एक अहम मोड़ पर आई है। उन्होंने कहा, "हम खेल के ऐसे दौर में खड़े हैं, जहां यह लगातार संघर्ष कर रहा है और वैश्विक स्तर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।" 6 टीमों वाली यह लीग 18 जून से शुरू होगी और इसके मुकाबले टेक्सास, लॉस एंजेलिस और ओकलैंड में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 18 जुलाई को ओकलैंड कोलिसियम में होगा।

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करियर टी-20 क्रिकेट में ऐसे रहे हैं अश्विन के आंकड़े अश्विन ने 333 टी-20 मुकाबले खेले और इसकी 329 पारियों में 26.94 की औसत से 317 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी 7.11 की रही है। उन्होंने 4 बार 4 विकेट हॉल लिए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/8 का रहा। भारतीय टीम के लिए अश्विन ने 65 मुकाबले खेले हैं और इसकी 65 पारियों में 23.22 की औसत से 72 विकेट चटाए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/8 का रहा था।