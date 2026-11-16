रवि शास्त्री ने किया गौतम गंभीर की चिंता का समर्थन, वनडे विश्व कप पर दी चेतावनी
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम की 3-1 से वनडे सीरीज जीत के बावजूद विदेशी परिस्थितियों में टीम की बल्लेबाजी को लेकर चिंताएं गहरा गई हैं। पूर्व भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री ने वर्तमान कोच गौतम गंभीर की उन चिंताओं का पूरी तरह समर्थन किया है, जो उन्होंने चौथे वनडे में टीम की शर्मनाक हार के बाद जताई थीं। शास्त्री का मानना है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियां आगामी वनडे विश्व कप 2027 के आयोजक देश दक्षिण अफ्रीका जैसी ही हैं।
बयान
शास्त्री ने क्या दिया बयान?
शास्त्री ने 5वें वनडे में भारत की जीत के बाद सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, "गौतम गंभीर सही थे। जब उन्होंने कहा था कि 'मैं सबसे ज्यादा निराश इसलिए हूं क्योंकि ये परिस्थितियां दक्षिण अफ्रीका जैसी हैं।' भविष्य में आप बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं, जहां क्रीज पर टिकने का जज्बा बेहतर होना चाहिए।"
उन्होंने आगे कहा, "आप हमेशा 300-320 रनों का लक्ष्य नहीं रख सकते हैं। कुछ पिचों पर 260-270 का स्कोर भी मैच जिताऊ हो सकता है।"
चिंता
गंभीर ने क्या जताई थी चिंता?
चौथे वनडे में भारत के महज 89 रन पर सिमट जाने और 244 रनों से करारी हार झेलने के बाद मुख्य कोच गंभीर ने टीम की बल्लेबाजी पर खुलकर नाराजगी जाहिर की थी।
उन्होंने कहा था, "जब आप 90 के आसपास के स्कोर पर सिमट जाते हैं तो चिंता हमेशा होती है। मैं चिंतित क्यों नहीं होऊंगा? ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो आगामी वनडे विश्व कप के दौरान हमें दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाली परिस्थितियों के सबसे करीब होंगी।"
परेशानी
तेज गेंदबाजों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी पर क्या बोले थे गंभीर?
तेज गेंदबाजों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन पर गंभीर ने कहा था, "यह थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि यहां गेंदबाजों के लिए कुछ मदद है, इसलिए हमें मानसिक के साथ कौशल के दृष्टिकोण से भी तैयार रहने की जरूरत है। मेरे लिए बड़ी चिंता रन नहीं हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी जल्दी आउट हो गए। उम्मीद है कि हम इसे जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करेंगे। हर गेंद को खेला जा सकता है।"
जीत
गेंदबाजों ने दिलाई आखिरी मुकाबले में जीत
माउंट माउंगानुई में खेले गए चौथे वनडे में न्यूजीलैंड के 333 रनों के जवाब में भारत की पूरी टीम 26.4 ओवर में 89 रन पर ऑलआउट हो गई थी।
इसी मैदान पर 15 नवंबर को खेले गए 5वें वनडे में भी भारतीय बल्लेबाजी संघर्ष करती दिखी और पूरी टीम 209 रन पर सिमट गई।
हालांकि, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण ने न्यूजीलैंड को 48.1 ओवर में 187 रन पर समेट दिया।