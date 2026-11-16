रवि शास्त्री ने किया गौतम गंभीर की चिंता का समर्थन, वनडे विश्व कप पर दी चेतावनी

शास्त्री ने 5वें वनडे में भारत की जीत के बाद सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, "गौतम गंभीर सही थे। जब उन्होंने कहा था कि 'मैं सबसे ज्यादा निराश इसलिए हूं क्योंकि ये परिस्थितियां दक्षिण अफ्रीका जैसी हैं।' भविष्य में आप बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं, जहां क्रीज पर टिकने का जज्बा बेहतर होना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "आप हमेशा 300-320 रनों का लक्ष्य नहीं रख सकते हैं। कुछ पिचों पर 260-270 का स्कोर भी मैच जिताऊ हो सकता है।"