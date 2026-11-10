रवि शास्त्री ने भारतीय टीम की कोचिंग को बताया कमेंट्री से मुश्किल, दिया चौंकाने वाला बयान

शास्त्री ने कमेंट्री की दुनिया में अपने सफर को लेकर कहा कि जिंदगी इंसान को कई अलग-अलग रास्तों पर ले जाती है। क्रिकेट ने उन्हें हमेशा अपने से जोड़े रखा।

उन्होंने माना कि भारत में अपने कद और पहचान के दम पर उनके पास दूसरे क्षेत्रों में जाने के कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट से जुड़े रहना पसंद किया।

शास्त्री के मुताबिक, खेल के प्रति जुनून और लगाव ही उन्हें लगातार इससे जोड़े रखने की सबसे बड़ी वजह है।