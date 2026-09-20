IPL में DC से भी खेल चुके हैं रसिख (तस्वीर: एक्स/@IPL)

जापान में भारतीय टीम के नेट गेंदबाज होंगे रसिख सलाम, कार्तिक त्यागी और विक्की ओस्तवाल- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 10:10 am Sep 20, 202610:10 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम जापान में खेले जा रहे एशियाई खेलों में चुनौती के लिए तैयार है। पिछले खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इस बार भी प्रदर्शन दोहराने का प्रयास करेगी। इस बीच खबर है कि जापान में खेलने वाली भारतीय टीम के साथ रसिख सलाम डार, विक्की ओस्तवाल और कार्तिक त्यागी नेट गेंदबाज के रूप में काम करेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।