जापान में भारतीय टीम के नेट गेंदबाज होंगे रसिख सलाम, कार्तिक त्यागी और विक्की ओस्तवाल- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम जापान में खेले जा रहे एशियाई खेलों में चुनौती के लिए तैयार है। पिछले खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इस बार भी प्रदर्शन दोहराने का प्रयास करेगी। इस बीच खबर है कि जापान में खेलने वाली भारतीय टीम के साथ रसिख सलाम डार, विक्की ओस्तवाल और कार्तिक त्यागी नेट गेंदबाज के रूप में काम करेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
जापान के लिए उड़ान भर चुके हैं नेट गेंदबाज
क्रिकबज के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय टीम के अनौपचारिक सदस्यों के तौर पर रसिख, ओस्तवाल और त्यागी को शामिल किया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, ये खिलाड़ी शनिवार (19 सितंबर) की रात नई दिल्ली से जापान के लिए उड़ान भर चुके थे।
बता दें कि भारतीय टीम एशियाई खेलों में हिस्सा लेगी और उससे पहले मेजबान टीम जापान के खिलाफ ऐतिहासिक टी-20 मैच में भी हिस्सा लेगी।
परिचय
अपनी तेज गति के लिए मशहूर हैं रसिख और त्यागी
26 साल के तेज गेंदबाज रसिख अपनी तेज गति के लिए जाने जाते हैं।
वह IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलते हैं और घरेलू क्रिकेट में फिलहाल बड़ौदा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
उनकी तरह कार्तिक त्यागी भी अपनी तेज गति के लिए मशहूर हैं। वह पहले भी भारतीय टीम के साथ नेट गेंदबाज के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं।
24 साल के ओस्तवाल महाराष्ट्र के बाएं हाथ के स्पिनर हैं।
मैच
जापान के खिलाफ ऐतिहासिक मैच क्यों खेलेगी भारतीय टीम?
भारतीय क्रिकेट टीम आगामी 22 सितंबर को सानो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में जापान क्रिकेट टीम के खिलाफ इकलौते टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी।
इससे पहले 21 सितंबर को सानो इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम ने अभ्यास करना है।
यह ऐतिहासिक टी-20 मैच भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 75वें वर्ष के जश्न का हिस्सा होगा। मैच का नाम सुजुकी कप रखा गया है।
यह भारत और जापान के बीच पहला अंतरराष्ट्रीय मैच होगा।
वनडे सीरीज
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले 23 सितंबर को रिपोर्ट करेगी भारतीय टीम
भारतीय टीम को 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज खेलनी है।
3 वनडे मैचों की इस सीरीज के लिए भारतीय टीम को 23 सितंबर को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली 15 सदस्यों की टीम को उस दिन त्रिवेंद्रम में इकट्ठा होना होगा।
बाकी 2 वनडे मैच गुवाहाटी (30 सितंबर) और न्यू चंडीगढ़ (3 अक्टूबर) में खेले जाएंगे।
इसके बाद ये दोनों टीमें टी-20 सीरीज में हिस्सा लेगी।