राशिद लतीफ को माइक हेसन पर एजेंट होने का शक, कहा- वह IPL से आए हैं

लतीफ ने सीधे तौर पर हेसन का नाम लिए बिना उन्हें एक एजेंट तक कह दिया।

उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कह रहा कि वह वफादार नहीं हैं, हो सकता है कि वह हों, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को ऐसे विदेशी कोचों की पृष्ठभूमि और इतिहास अच्छी तरह जांचना चाहिए। जो सीधे IPL और वहां के लोगों से जुड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल (जासूसी या नुकसान के लिए) किया जा सकता है। एजेंट इसी तरह तैयार होते हैं।"