राशिद ने वैभव की जमकर की तारीफ (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

राशिद खान ने वैभव सूर्यवंशी को बताया भारतीय क्रिकेट का भविष्य, जमकर की तारीफ

लेखन अंकित पसबोला 05:35 pm Sep 16, 202605:35 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर राशिद खान ने भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है और उन्हें भारत का भविष्य बताया है। इस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच टी-20 सीरीज खेली जा रही है, जिसमें शुरुआती 2 मैचों में सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला है। ऐसे में इस सीरीज में अब तक दोनों खिलाड़ियों का आमना-सामना नहीं हुआ है। आइए जानते हैं राशिद ने क्या कुछ कहा है।