राशिद खान ने लिया 5 विकेट हॉल (तस्वीर: एक्स/ICC)

राशिद खान ने द हंड्रेड लीग में पहली बार चटकाए 5 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 10:01 am Aug 03, 202610:01 am

क्या है खबर?

इस समय खेली जा रही द हंड्रेड लीग के 18वें मैच में MI लंदन ने मैनचेस्टर सुपर जायंट्स को 50 रन से हराया। केनिंगटन ओवल में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 184 रन के पीछा करते हुए सुपर जायंट्स की टीम सिर्फ 138 रन पर सिमट गई। MI की ओर से राशिद खान ने 5 विकेट लेते हुए जीत में योगदान दिया। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।