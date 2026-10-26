सारांश जैन ने बिहार के खिलाफ चटकाए 7 विकेट

सारांश जैन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 200 विकेट भी पूरे

लेखन भारत शर्मा 02:29 pm Oct 26, 202602:29 pm

क्या है खबर?

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के मुकाबले में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के स्टार ऑफ स्पिनर सारांश जैन ने बिहार क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट अपने नाम किए। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 11वां 5 विकेट हॉल और अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उनकी इस गेंदबाजी की बदौलत ही बिहार की पहली पारी महज 99 रन पर सिमट गई। आइए सारांश की गेंदबाजी और करियर के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।