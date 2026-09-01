रणजी ट्रॉफी 2026-27: शार्दुल ठाकुर की जगह सिद्धेश लाड होंगे मुंबई के नए कप्तान

पवार ने कप्तानी में किए गए बदलाव के पीछे के मुख्य कारणों को स्पष्ट किया है।

उन्होंने बताया कि समिति टीम के नेतृत्व में निरंतरता बनाए रखने के साथ खिलाड़ियों के कार्यभार को भी सही ढंग से प्रबंधित करना चाहती थी।

शार्दुल मुंबई टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और उन पर पहले से ही काफी बड़ी जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा, "हम शार्दुल पर कप्तानी की जिम्मेदारी का अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहते थे। इस फैलसे पर दोनों खिलाड़ी सकारात्मक हैं।"