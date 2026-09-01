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रणजी ट्रॉफी 2026-27: शार्दुल ठाकुर की जगह सिद्धेश लाड होंगे मुंबई के नए कप्तान
सिद्धेश लाड होंगे मुंबई क्रिकेट टीम के नए कप्तान

रणजी ट्रॉफी 2026-27: शार्दुल ठाकुर की जगह सिद्धेश लाड होंगे मुंबई के नए कप्तान

लेखन भारत शर्मा
Sep 01, 2026
01:48 pm
क्या है खबर?

रणजी ट्रॉफी 2026-27 की शुरुआत से पहले मुंबई क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। टीम की कमान शार्दुल ठाकुर की जगह सिद्धेश लाड को सौंप दी गई है। मुंबई की वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष राजेश पवार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से पहले दोनों खिलाड़ियों से सलाह ली गई थी। यह कदम लाड के शानदार घरेलू प्रदर्शन के बाद उठाया गया है, जो पिछले रणजी सत्र में मुंबई के शीर्ष बल्लेबाज थे।

कारण

शार्दुल का कार्यभार प्रबंधित करने के लिए लिया गया फैसला

पवार ने कप्तानी में किए गए बदलाव के पीछे के मुख्य कारणों को स्पष्ट किया है।

उन्होंने बताया कि समिति टीम के नेतृत्व में निरंतरता बनाए रखने के साथ खिलाड़ियों के कार्यभार को भी सही ढंग से प्रबंधित करना चाहती थी।

शार्दुल मुंबई टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और उन पर पहले से ही काफी बड़ी जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा, "हम शार्दुल पर कप्तानी की जिम्मेदारी का अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहते थे। इस फैलसे पर दोनों खिलाड़ी सकारात्मक हैं।"

इनाम

सिद्धेश को मिला शानदार घरेलू सीजन का इनाम

सिद्धेश को कप्तान बनाने का यह फैसला पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में उनके द्वारा बल्ले से किए गए असाधारण प्रदर्शन के बाद लिया गया है।

पिछले सीजन में सिद्धेश ने 8 मैचों में 77.40 की शानदार औसत के साथ 774 रन अपने नाम किए थे। इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 1 अर्धशतक भी जड़े थे।

उन्होंने अब तक 82 प्रथम श्रेणी मैचों में 44.27 की औसत से 5,623 रन बनाए हैं, जिसमें 15 शतक और 30 अर्धशतक दर्ज हैं।

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जानकारी

शार्दुल ने भी किया है ऑलराउंड प्रदर्शन

पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल का भी मुंबई के लिए शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 316 विकेट लेने के साथ बल्ले से 2,828 रन भी बनाए हैं। इसमें भारत के लिए खेले गए 13 टेस्ट मैच भी शामिल हैं।

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अभियान

मुंबई के रणजी ट्रॉफी अभियान की 11 अक्टूबर से होगी शुरुआत

एलीट ग्रुप-D में शामिल मुंबई नए कप्तान सिद्धेश लाड के नेतृत्व में खिताबी सूखे को खत्म करने के इरादे से उतरेगी।

मुंबई का पहला मैच 11 अक्टूबर से चंडीगढ़ के खिलाफ होगा। इस बाद एलीट ग्रुप-D में मुंबई के साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसी मजबूत टीमें मौजूद हैं।

गौरतलब है कि मुंबई की टीम ने आखिरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब साल 2023-24 के सीजन में दिग्गज अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में जीता था।

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