रणजी ट्रॉफी 2026-27: रेलवे ने ब्रेबोर्न स्टेडियम को बनाया अपना नया घरेलू मैदान, जानिए कारण

रेलवे अपना पहला घरेलू मैच 11 से 14 अक्टूबर तक उत्तराखंड के खिलाफ खेलेगी। दूसरा मैच 2 से 5 नवंबर तक मुंबई क्रिकेट टीम के खिलाफ होगा।

इस सीजन का तीसरा और अंतिम घरेलू मैच 17 से 20 जनवरी, 2027 तक हरियाणा क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला जाएगा।

3 साल से अधिक समय बाद ब्राबोर्न स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का मैच आयोजित किया जाएगा।

यहां आखिरी मुकाबला 24-27 जनवरी, 2023 में मुंबई और महाराष्ट्र के बीच खेला गया था।