पहले मैच के लिए टीम में चुने गए हैं जडेजा (तस्वीर: एक्स/@ICC)

रणजी ट्रॉफी 2026-27: सौराष्ट्र की कप्तानी करेंगे जयदेव उनादकट, रविंद्र जडेजा भी टीम में शामिल

लेखन अंकित पसबोला 03:31 pm Oct 09, 202603:31 pm

क्या है खबर?

रणजी ट्रॉफी 2026-27 की शुरुआत 11 अक्टूबर से होनी है, जिसमें सौराष्ट्र क्रिकेट टीम अपने पहले मैच में छतीसगढ़ से भिड़ेगी। इस पहले मैच के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं, रविंद्र जडेजा भी इस टीम में चुने गए हैं। तेज गेंदबाज नील पांड्या और ऑलराउंडर अर्थ यादव के रूप में 2 नए खिलाड़ियों को भी मौका मिला है। आइए सौराष्ट्र की टीम पर एक नजर डालते हैं।