रणजी ट्रॉफी 2026-27: हर्ष दुबे ने मध्य प्रदेश के खिलाफ चटकाए 9 विकेट, जानिए आंकड़े

दुबे ने मध्य प्रदेश को पहली पारी में 32 रन के कुल स्कोर पर चंचल राठोड़ (13) के रूप में दूसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला।

इसके बाद उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सक्षम पुरोहित (21), कप्तान रजत पाटीदार (2), शुभम शर्मा (16), सारांश जैन (34), अरशद खान (12), कुमार कार्तिकेय (7), अथर्व महाजन (85) और रवि किरन (1) को भी पवेलियन भेजा।

उन्होंने 23.1 ओवर में 4 मेडन के साथ 53 रन खर्च किए।