आयुष बडोनी ने जड़ा प्रथम श्रेणी करियर का छठा शतक

रणजी ट्रॉफी 2026-27: आयुष बडोनी ने जड़ा प्रथम श्रेणी करियर का छठा शतक, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 07:25 pm Oct 26, 202607:25 pm

क्या है खबर?

रणजी ट्रॉफी 2026-27 में दिल्ली क्रिकेट टीम के कप्तान आयुष बडोनी ने झारखंड के खिलाफ अपनी पहली पारी में शानदार शतकीय पारी खेली। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का छठा और इस सीजन में दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 114 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत दिल्ली की टीम शुरुआती झटको से उबरने में सफल रही और अब बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो गई। आइए बडोनी की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।