रणजी ट्रॉफी 2025-26, फाइनल: जम्मू के कप्तान पारस डोगरा ने कर्नाटक के खिलाड़ी को मारा धक्का

यह घटना जम्मू-कश्मीर की पारी के 101वें ओवर की है। उस दौरान डोगरा और कन्हैया वधावन बल्लेबाजी कर रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद डोगरा के बल्ले का निकारा लेते हुए थर्ड मैन क्षेत्र में चार रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चली गई। उसके बाद डोगरा और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर केवी अनीश के बीच कहासुनी हो गई। डोगरा सीधे अनीश पर झपटे और उनको सिर से धक्का मार दिया।

बचाव

मंयक और अंपायरों ने किया बीच-बचाव

इस घटना के बाद मयंक अग्रवाल ने बीच-बचाव किया। इसी तरह अंपायरों ने हस्तक्षेप कर दोनों खिलाड़ियों को शांति बरतने और मैच में खेल भावना का परिचय देने के लिए पाबंद किया। इस पर ओवर के बाद डोगरा को माफी मांगनी पड़ी। दरअसल, इस घटना के पीछे केवी अनीश द्वारा लगातार भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल करना बताया जा रहा है। लंबे समय तक भड़काऊ शब्द सुनने के बाद डोगरा अपना आपा खो बैठे और अनीश पर हमलावर हो गए।