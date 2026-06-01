IPL 2026 में कैसा रहा RCB के कप्तान रजत पाटीदार का प्रदर्शन?

आंकड़े IPL 2026 में ऐसे रहे रजत के आंकड़े IPL 2026 में रजत ने RCB के लिए 15 मुकाबले खेले और इसकी 14 पारियों में 41.75 की उम्दा औसत के साथ 501 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 192.69 की रही। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 93* रन रहा। उन्होंने अब तक कुल उन्होंने 57 मैच खेले हैं और इसकी 52 पारियों में 33.58 की औसत और 164.48 की स्ट्राइक रेट से 1,612 रन बनाए हैं। उन्होंने 14 अर्धशतक और एक शतक लगाया है।

कप्तान सबसे कम मैचों में कप्तानी करते हुए टीम को 2 बार चैंपियन बनाया रजत ने IPL 2025 में पहली बार RCB की कप्तानी की थी। पिछले सीजन 13 मैचों में कप्तानी करते हुए उन्होंने टीम को विजेता बनाया था। फाइनल में RCB ने PBKS को हराया था। IPL 2026 में पाटीदार ने 15 मैचों में कप्तानी की। IPL 2026 के फाइनल में RCB ने जीत के लिए मिले 156 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में हासिल किया। रजत ने 28 मैचों में कप्तानी कर 2 बार टीम को चैंपियन बनाया।

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प्लेऑफ प्लेऑफ में बनाया RCB के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रजत ने RCB के लिए इस सीजन प्लेऑफ में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर (93* बनाम GT, पहला क्वालीफायर) बनाया। पहले स्थान पर भी रजत ही हैं। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 112* रन (2022) की पारी खेली थी। क्रिस गेल तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 89 रन बनाए थे। रजत ने कप्तान के तौर पर प्लेऑफ में संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया था। उन्होंने डेविड वार्नर की बराबरी की थी।

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