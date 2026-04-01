IPL 2026: RR ने RCB को हराकर दर्ज की लगातार चौथी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से हरा दिया। ये IPL 2026 में इस टीम की लगातार चौथी जीत है। इस मुकाबले से पहले उसने मुंबई इंडियंस (MI), गुजरात टाइटंस (GT) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को हराया था। RCB इस संस्करण पहला मुकाबला हारी है। इससे पहले उसने 2 मुकाबले जीते थे। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
RR ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। RCB को शुरुआती झटके लगे, लेकिन रजत पाटीदार (63) और वेंकटेश अय्यर (29) की पारियों के दम पर टीम ने 201/8 का स्कोर बनाया। जवाब में वैभव सूर्यवंशी (78) और ध्रुव जुरेल (81*) ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर RCB को शुरुआत में वापसी करने का मौका ही नहीं दिया। बीच के ओवरों में RR ने विकेट गंवाए, इसके बावजूद उन्हें जीत मिल गई। RR ने 0 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
अर्धशतक
पाटीदार ने RR के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक
पाटीदार ने 40 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 157.50 की रही। ये उनके IPL करियर का 10वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 35 गेंदों में पूरा किया। RR के खिलाफ इस खिलाड़ी का दूसरा ही अर्धशतक रहा। उन्होंने अब तक 45 मैच खेले हैं और इसकी 41 पारियों में 32.97 की औसत और 158.40 की स्ट्राइक रेट से 1,253 रन बनाए हैं।
रन
रजत ने टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 3,000 रन
रजत ने अपनी इस पारी के दौरान टी-20 क्रिकेट में 3,000 रन भी पूरे कर लिए। उन्होंने अब तक 101 मुकाबले खेले हैं और 35.23 की औसत और 157.15 की स्ट्राइक रेट से 3,030 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 27 अर्धशतक निकले हैं। इस खिलाड़ी ने 1 शतक भी लगाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन रहा है। भारत के लिए यह खिलाड़ी अभी तक एक भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेल पाया है।
धमाकेदार
ऐसी रही वैभव की धमाकेदार पारी
वैभव पारी में 26 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों से 78 रन बनाकर आउट हुए। उनकी स्ट्राइक रेट 300 की रही। यह उनके IPL करियर का तीसरा और RCB के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 15 गेंदों पर पूर किया। वह अब तक 11 मुकाबलों में 37.40 की औसत और 229.44 की स्ट्राइक रेट से 452 रन अपने नाम कर चुके हैं। इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है।
साझेदारी
वैभव और जुरेल ने की दूसरे सबसे तेज साझेदारी
वैभव और सूर्यवंशी के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 37 गेंदों में 108 रन की साझेदारी दूसरी सबसे तेज हैं। दोनों ने 17.51 की रन रेट से इस साझेदारी को पूरा किया है। सबसे तेज साझेदारी का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के नाम दर्ज हैं, दोनों ने IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 38 गेंदों में 20.68 की रन रेट के साथ 131 रन की साझेदारी निभाई थी।
रिकॉर्ड
वैभव ने RR के लिए जड़ा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक
इस अर्धशतकीय पारी के साथ वैभव के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई। वह अब RR के लिए IPL में 2 बाद दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम दर्ज है, जिन्होंने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ केवल 13 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। इससे पहले वैभव ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ हुए मुकाबले में भी 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था।
जानकारी
ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने वैभव
वैभव का यह पावरप्ले में तीसरा अर्धशतक रहा है। इसके साथ ही वह IPL में यह कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में केएल राहुल, रिद्धीमान साहा, जायसवाल और ईशन किशन (2-2) को पीछे छोड़ दिया है।
राजस्थान
ध्रुव ने जड़ा छठा अर्धशतक
जुरेल ने 43 गेंदों का सामना किया और 81 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 188.37 की रही। ये उनके IPL करियर का छठा अर्धशतक रहा। उन्होंने 46 मुकाबले खेले हैं और इसकी 39 पारियों में 31.70 की औसत से 856 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 158.81 की रही है। IPL 2026 में जुरेल ने 4 पारियों में 58.66 की औसत और 181.44 की स्ट्राइक रेट से 176 रन बनाए हैं।
विकेट
संदीप शर्मा ने पूरे किए 150 विकेट
संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 47 रन खर्च किए और 1 विकेट लिया। उनके IPL में 150 विकेट पूरे हो गए। उन्होंने अपना पहला IPL मुकाबला 2013 में खेला था। अब तक उन्होंने 141 मुकाबले खेले हैं और इसकी 140 पारियों में 27.99 की औसत और 8.08 की इकॉनमी रेट से 150 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/18 का रहा है।