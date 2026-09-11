राहुल द्रविड़ ने टीम मालिक होने के बावजूद नहीं दिया दखल, कोच राठौर ने किया खुलासा

राठौर ने कहा कि टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद द्रविड़ ने समर्थन किया है और यही एक अच्छे मालिक की पहचान है।

उन्होंने आगे कहा, "हमने वहां कोई भी मैच नहीं जीता। हमने जो शुरुआती 5 मैच खेले, उनमें सभी में हार झेली। इसके बावजूद उन्होंने बहुत समर्थन किया है। उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, और राहुल जैसे व्यक्ति से आप ऐसी ही उम्मीद भी करते हैं।"