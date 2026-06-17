रहमत शाह ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी (तस्वीर: एक्स/@ACBofficials)

रहमत शाह ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 09:43 pm Jun 17, 202609:43 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रहमत शाह ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (79) खेली। यह उनके वनडे करियर का 33वां और भारत के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 52 गेंदों में पूरा किया। हालांकि, उनकी यह पारी टीम को काम नहीं आ सकी और अफगानिस्तान को मैच में 170 रन से हार झेलनी पड़ी। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।