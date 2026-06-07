रहमत शाह ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है

रहमत शाह ने रचा इतिहास, टेस्ट में 1,000 रन बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बने

लेखन आदर्श कुमार 05:45 pm Jun 07, 202605:45 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह ने इतिहास रच दिया है। वह टेस्ट क्रिकेट में 1,000 रन पूरे करने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि भारत के खिलाफ मुल्लांपुर में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन हासिल की। रहमत को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 30 रन की जरूरत थी। उन्होंने यह आंकड़ा पार करते हुए ही अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया।