भारत बनाम अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज ने पूरे किए 2,000 वनडे रन, जानिए आंकड़े

करियर

कैसा रहा है गुरबाज का वनडे करियर?

गुरबाज ने अपने वनडे करियर का आगाज साल 2021 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ किया था। उन्होंने अब तक 54 मैचों की इतनी ही पारियों में 38.32 की औसत और 90.35 की स्ट्राइक रेट से 2,031 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनके नाम 9 शतक और 7 अर्धशतक भी दर्ज हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 151 रन का रहा है। उन्होंने इस प्रारूप में अब तक 182 चौके और 79 छक्के भी अपने नाम किए हैं।